Человек в маске во главе вечеринки: новый клип Chemical Brothers

Британский дуэт The Chemical Brothers преставил новую композицию MAH и клип на нее.

Культовые электронщики сняли видео на выступлении в лондонском клубе Alexandra Palace.

MAH войдет в новый альбом "химиков". Предположительно он будет называться No Geography, сообщает группа у себя в Facebook. Дата релиза пока неизвестна.

Осенью прошлого года Chemical Brothers представили первый сингл с нового альбома - песню Free Yourself.

No Geography станет первым альбомом группы за последние четыре года. В 2015 году они выпустили Born In the Echoes.

Прошлым летом Том Роулендс и Эд Саймонс выступили в Киеве на фестивале Atlas Weekend.