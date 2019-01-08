Человек в маске во главе вечеринки: новый клип Chemical Brothers

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Британский электронный дуэт показал клип на одну из песен нового альбома

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Британский дуэт The Chemical Brothers преставил новую композицию MAH и клип на нее.

Культовые электронщики сняли видео на выступлении в лондонском клубе Alexandra Palace.

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MAH войдет в новый альбом "химиков". Предположительно он будет называться No Geography, сообщает группа у себя в Facebook. Дата релиза пока неизвестна.

Осенью прошлого года Chemical Brothers представили первый сингл с нового альбома - песню Free Yourself.

No Geography станет первым альбомом группы за последние четыре года. В 2015 году они выпустили Born In the Echoes.

Прошлым летом Том Роулендс и Эд Саймонс выступили в Киеве на фестивале Atlas Weekend.

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Теги: The Chemical Brothers
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