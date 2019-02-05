Украинка Ксения Симонова покорила шоу America’s Got Talent: видео

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На песке украинка изобразила историю ребенка, который стал знаменитым художником и вспомнил о своих родителях, когда было уже поздно

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4 февраля победительница первого сезона проекта "Україна має талант", художница из Крыма Ксения Симонова, которая рисует на песке, вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent. "Золотую кнопку" нажал ведущий Терри Крюс. Видео опубликована на официальном YouTube-канале шоу талантов.

Эту же историю о ребенке Симонова показывала в финале национального шоу талантов.

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"Это мой первый раз в Америке, я чувствую, что представляю здесь Украину, и я хочу показать, что это красивое место, где много талантов", - отметила украинка в промо-ролике перед выступлением.

В своем Facebook она написала, были отобраны 50 участников, которые стали победителями или финалистами шоу талантов в разных странах. На протяжении пяти эфиров выбирали двоих лучших: одного – с помощью golden buzzer ("золотой кнопки", которую нажимают судьи, или ведущий один раз за эфир), второго - методом закрытого зрительского голосования. В пяти полуфиналах определились 10 финалистов, одна из них - Симонова.

America’s Got Talent - телепроект на телеканале NBC и часть франшизы Got Talent, где выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в $1 млн и возможность участия в шоу Las Vegas Strip в качестве ведущего. 

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Теги: Україна має талант, США, видео, шоу, песок, украинка, America’s Got Talent, талант, ксения симонова, художница
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