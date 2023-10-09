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Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за нападения ХАМАС на Израиль

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 17:45
Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Палестине из-за нападения ХАМАС на Израиль - Фото
Флаг Палестины (фото – Dean Lewins/EPA)

Европейская комиссия приняла решение приостановить финансирование проектов для Палестины из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи в своем Х.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Здесь не может быть бизнеса как обычно. Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 млн евро", – написал он.

По его словам, Еврокомиссия приняла решение немедленно приостановить все выплаты по имеющимся проектам Палестины, а также пересмотреть все проекты.

Также Варгеи отметил, что все новые предложения по финансированию для жителей Палестины на 2023 год будут отложены до дальнейшего сообщения.

"Основы мира, толерантности и сосуществования нуждаются в немедленном решении. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравило сознание слишком большого количества людей. Мы нуждаемся в действиях и нуждаемся в них сейчас", – добавил Варгеи.

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Калинин Артемий
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