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Єврокомісія призупинила фінансову допомогу Палестині через напад ХАМАС на Ізраїль

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 17:45
Єврокомісія призупинила фінансову допомогу Палестині через напад ХАМАС на Ізраїль - Фото
Прапор Палестини (фото - Dean Lewins/EPA)

Європейська комісія ухвалила рішення призупинити фінансування проєктів для Палестини через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї у своєму Х.

"Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути бізнесу як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 млн євро", – написав він.

За його словами, Єврокомісія ухвалила рішення негайно призупинити всі виплати за наявними проєктами для Палестини, а також переглянути всі проєкти.

Також Варгеї зазначив, що всі нові пропозиції щодо фінансування для мешканців Палестини на 2023 рік будуть відкладені до "подальшого повідомлення".

"Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій і потребуємо їх зараз", – додав Варгеї.

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Калінін Артемій
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