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Из портов под Одессой вышли еще шесть судов с пшеницей, кукурузой и ячменем

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 12:59
Из портов под Одессой вышли еще шесть судов с пшеницей, кукурузой и ячменем - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Утром 28 августа из портов под Одессой  вышло еще шесть кораблей с украинским зерном, сообщили в Министерстве обороны Турции. 

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По данным сервиса Marine Traffic, из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos.

По данным координационного центра в Стамбуле, сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию.

Судно FPMC B 201 везет в Египет 33 000 тонн пшеницы, сухогруз Aeolos – в Роттердам 30 000 тонн кукурузы, а Sofie Bulker – в Испанию с 27 000 тонн ячменя.

Корабли Melina и Silver Lady должны доставить в Румынию и Италию 27 500 и почти 39 500 тонн кукурузы соответственно, а SSI Invincible II — 49 500 тонн ячменя.

В настоящее время, из украинских портов  уже отгружено 1,043 млн тонн продовольствия по зерновому коридору, сообщили в Минобороны Турции.

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением о деблокаде вывоза украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Однако власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам представителя турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор".
  • 26 августа Украина экспортировала первый миллион тонн зерна из украинских портов. С 1 августа 44 судна уже перевезли зерно в 15 стран мира. Еще 70 заявок подали на отгрузку зерна.

Читайте также: Вывоз металла через "зерновой коридор" пока не обсуждается – министерство

Наталия Фреик
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