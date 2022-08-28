Из портов под Одессой вышли еще шесть судов с пшеницей, кукурузой и ячменем

Утром 28 августа из портов под Одессой вышло еще шесть кораблей с украинским зерном, сообщили в Министерстве обороны Турции.

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По данным сервиса Marine Traffic, из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos.

По данным координационного центра в Стамбуле, сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию.

Судно FPMC B 201 везет в Египет 33 000 тонн пшеницы, сухогруз Aeolos – в Роттердам 30 000 тонн кукурузы, а Sofie Bulker – в Испанию с 27 000 тонн ячменя.

Корабли Melina и Silver Lady должны доставить в Румынию и Италию 27 500 и почти 39 500 тонн кукурузы соответственно, а SSI Invincible II — 49 500 тонн ячменя.

В настоящее время, из украинских портов уже отгружено 1,043 млн тонн продовольствия по зерновому коридору, сообщили в Минобороны Турции.

26 августа Украина экспортировала первый миллион тонн зерна из украинских портов. С 1 августа 44 судна уже перевезли зерно в 15 стран мира. Еще 70 заявок подали на отгрузку зерна.

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Наталия Фреик

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