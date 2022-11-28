UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У семьи Богуслаева нашли недвижимость на Лазурном побережье на 6 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 22:33
У семьи Богуслаева нашли недвижимость на Лазурном побережье на 6 млн евро - Фото
Видео: Схемы

У семьи арестованного по подозрению в коллаборационизме Вячеслава Богуслаева на Лазурном побережье есть имущество стоимостью около 6 млн евро. Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Журналисты установили, что оно записано на ряд компаний, бенефициаром которых является сын Богуслаева Александр:

→ квартира и подвальное помещение на Английской набережной в Ницце (SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS)
→ апартаменты на бульваре Гюго в Ницце (SCI BELLE EPOQUE)
→ две квартиры в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы (SCI DES ANGES)
→ дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце (SCI SLAVA)

Общая стоимость найденной недвижимости, согласно официальным документам, на момент покупки составила 4,59 млн евро (2010-2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, выйдет 5,9 млн евро.

  • 83-летнему президенту Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву в конце октября сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
  • Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли во сбитых российских вертолетах. В начале полномасштабного российского вторжения Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, к которым он имел доступ, чтобы они не достались военным.
  • В начале ноября Агентство по розыску и менеджменту активов, не называя имен, сообщило о том, что нашла во Франции бизнес и элитную недвижимость одного из коллаборантов, связанного с вертолетами. В частности, сообщалось о пяти объектах элитной недвижимости на Лазурном побережье Франции.
  • Также у Богуслаева нашли недвижимость в Москве.

Читайте также: Герой Украины или России? Что ожидает Мотор Сич по подозрению Богуслаева в госизмене

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вячеслав Богуслаев франция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 