У семьи Богуслаева нашли недвижимость на Лазурном побережье на 6 млн евро
У семьи арестованного по подозрению в коллаборационизме Вячеслава Богуслаева на Лазурном побережье есть имущество стоимостью около 6 млн евро. Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project.
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Журналисты установили, что оно записано на ряд компаний, бенефициаром которых является сын Богуслаева Александр:
→ квартира и подвальное помещение на Английской набережной в Ницце (SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS)
→ апартаменты на бульваре Гюго в Ницце (SCI BELLE EPOQUE)
→ две квартиры в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы (SCI DES ANGES)
→ дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце (SCI SLAVA)
Общая стоимость найденной недвижимости, согласно официальным документам, на момент покупки составила 4,59 млн евро (2010-2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, выйдет 5,9 млн евро.
- 83-летнему президенту Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву в конце октября сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли во сбитых российских вертолетах. В начале полномасштабного российского вторжения Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, к которым он имел доступ, чтобы они не достались военным.
- В начале ноября Агентство по розыску и менеджменту активов, не называя имен, сообщило о том, что нашла во Франции бизнес и элитную недвижимость одного из коллаборантов, связанного с вертолетами. В частности, сообщалось о пяти объектах элитной недвижимости на Лазурном побережье Франции.
- Также у Богуслаева нашли недвижимость в Москве.
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