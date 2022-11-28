У семьи Богуслаева нашли недвижимость на Лазурном побережье на 6 млн евро

У семьи арестованного по подозрению в коллаборационизме Вячеслава Богуслаева на Лазурном побережье есть имущество стоимостью около 6 млн евро. Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project.

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Журналисты установили, что оно записано на ряд компаний, бенефициаром которых является сын Богуслаева Александр:

→ квартира и подвальное помещение на Английской набережной в Ницце (SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS)

→ апартаменты на бульваре Гюго в Ницце (SCI BELLE EPOQUE)

→ две квартиры в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы (SCI DES ANGES)

→ дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце (SCI SLAVA)

Общая стоимость найденной недвижимости, согласно официальным документам, на момент покупки составила 4,59 млн евро (2010-2011 годы). Если учесть, что стоимость недвижимости во Франции за 10 лет официально выросла примерно на 30%, выйдет 5,9 млн евро.

83-летнему президенту Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву в конце октября сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли во сбитых российских вертолетах. В начале полномасштабного российского вторжения Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, к которым он имел доступ, чтобы они не достались военным.

В начале ноября Агентство по розыску и менеджменту активов, не называя имен, сообщило о том, что нашла во Франции бизнес и элитную недвижимость одного из коллаборантов, связанного с вертолетами. В частности, сообщалось о пяти объектах элитной недвижимости на Лазурном побережье Франции.

Также у Богуслаева нашли недвижимость в Москве.

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Андрій Водяний

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