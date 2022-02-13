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Угрозы для авиаперевозок: Кабмин создал механизм компенсации для страховщиков

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 21:54
Угрозы для авиаперевозок: Кабмин создал механизм компенсации для страховщиков - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото - kbp.aero)

В связи с нарастающим кризисом авиасообщения, который вызван эскалацией напряженности из-за военного усиления России на границах Украины, правительство создало дополнительный государственный механизм страхования безопасности полетов. Сообщение об этом опубликовал в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Правительство приняло решение о выделении средств из резервного фонда госбюджета "для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны".

По согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады, объем резервного фонда госбюджета увеличен на 16,6 млрд грн. Эти средства будут храниться на отдельном эксроу-счете министерства инфраструктуры и при необходимости использоваться для выплат страховым компаниям, компаниям-перестраховщикам, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам.

Предполагается, что после "нормализации внешнеполитической ситуации" неиспользованные средства будут возвращены в бюджет.

Скриншот из Telegram

Ситуация в авиаперевозках вызвала внимание власти после того, как ряд авиакомпаний получили запрет от лизингодателей и страховых компаний на осуществление рейсов в Украину из-за опасений в связи с повышенной угрозой. 

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Самолет авиакомпании SkyUp рейса Мадейра-Киев вынужденно сел в Кишиневе из-за того, что владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе.  

После этого в Мининфраструктуры заявили, что "небо над Украиной остается открытым", а государство "работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков". В Офисе президента также сообщили, что Украина "готова поддержать авиаперевозчиков" и что в ближайшее время будут "инициированы необходимые правительственные решения".

Аэропорты Украины продолжали штатный прием, обслуживание и отправку самолетов. 

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Сергей Бережной
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мининфраструктуры авиаперевозки страховщики
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