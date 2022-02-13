UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

SkyUp прекращает продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 15:25
SkyUp прекращает продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля - Фото
Фото: facebook.com/skyup.aero

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании SkyUp.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня рейс SkyUp PQ0902 Мадейра-Киев из-за требований лизингодателя был вынужден совершить посадку в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. 175 пассажиров отправлены в столицу Украины автобусами.

"Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей", – говорится в сообщении.

"Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", – сказал гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

  • Компания KLM прекратила полеты в Украину по соображениям безопасности. Отменен ее сегодняшний рейс из Амстердама в Киев. 
  • В Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. В министерстве заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. 
  • В Офисе президента сообщили, что Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. 

Читайте также: Авиационный эксперт Долинце о SkyUP: Полетам ничто не угрожает. Но компании помнят MH17

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
SkyUp страхование авиасообщение авиакомпании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 