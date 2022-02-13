SkyUp прекращает продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании SkyUp.

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Сегодня рейс SkyUp PQ0902 Мадейра-Киев из-за требований лизингодателя был вынужден совершить посадку в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. 175 пассажиров отправлены в столицу Украины автобусами.

"Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей", – говорится в сообщении.

"Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", – сказал гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Компания KLM прекратила полеты в Украину по соображениям безопасности. Отменен ее сегодняшний рейс из Амстердама в Киев.

В Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. В министерстве заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

В Офисе президента сообщили, что Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.

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Вадим Ребрина

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