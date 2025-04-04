В ЕБА объяснили, по какой отрасли экономики Украины ударят пошлины Трампа

Украина продает в США металлопродукцию и эта отрасль может пострадать от новых тарифов, говорит эксперт

Президент Трамп выступает во время объявления новых пошлин (Фото: EPA-EFE/KENT NISHIMURA)

Рост пошлин из стран мира на товары в США ощутит, в частности, украинская экономика, потому что вырастут тарифы на металлопродукцию, которую Украина продает в Штаты, а она с высокой добавленной стоимостью. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net сказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Светлана Михайловская.

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Администрация президента США Дональда Трампа вернула для Украины пошлину в 25% на металлопродукцию, отмененную Джо Байденом. К нему добавилась антидемпинговая пошлина и новая в 10%. Аналогичные тарифы теперь распространяются и на украинский чугун.

Так что, как пояснила Михайловская, это будет болезненно для производителей этой продукции, и некоторые компании могут выйти с рынка США. Переориентация на другие рынки тоже может оказаться проблемной, потому что на них возрастет количество участников и конкуренция.

Она отметила, что если к этим мерам США прибавятся решения ЕС, в частности, там не продлят привилегированные условия для украинских производителей, то это ощутимо ударит по украинским производителям металлопродукции. А это важная статья украинского экспорта.

В конце концов, это ощутит украинская экономика. Бизнес-сообщество надеется, что в переговорах с ЕС и США Киеву удастся минимизировать негативное влияние, добавила Михайловская.