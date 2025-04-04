У ЄБА пояснили, по якій галузі економіки України вдарять мита Трампа
Зростання мит із країн світу на товари до США відчує, зокрема, українська економіка, тому що зростуть тарифи на металопродукцію, яку Україна продає в Штати, а вона з високою доданою вартістю. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net сказала заступниця директорки Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Світлана Михайловська.
Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула для України мито у 25% на металопродукцію, скасоване за Джо Байдена. До нього додалося антидемпінгове мито й нове у 10%. Аналогічні тарифи відтепер поширюються і на український чавун.
Тож, як пояснила Михайловська, це буде болісно для виробників цієї продукції, і деякі компанії можуть вийти з ринку США. Переорієнтація на інші ринки теж може виявитися проблемною, тому що на них зросте кількість учасників і конкуренція.
Вона зазначила, якщо до цих заходів США додадуться рішення ЄС, зокрема, там не продовжать привілейовані умови для українських виробників, то це відчутно вдарить по українських виробниках металопродукції. А це важлива стаття українського експорту.
Зрештою, це відчує українська економіка. Бізнес-спільнота сподівається, що в перемовинах з ЄС і США Києву вдасться мінімізувати негативний вплив, додала Михайловська.
- 2 квітняТрамп оголосив про запровадження нових мит на іноземні товари.
- Мита не торкнулися Росії, Білорусі та КНДР. Представник Білого дому у коментарі The New York Times пояснив, що проти цих країн і так ввели надто високі тарифи.
- Росії і Білорусі нові мита не стосуються, бо США з ними практично не торгують, пояснив міністр фінансів США Скотт Бессент.
- Мита Трампа не дуже вплинуть на Україну, вважає депутат Ярослав Железняк.