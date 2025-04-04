У ЄБА пояснили, по якій галузі економіки України вдарять мита Трампа
Президент Трамп виступає під час оголошення нових мит (Фото: EPA-EFE/KENT NISHIMURA)

Зростання мит із країн світу на товари до США відчує, зокрема, українська економіка, тому що зростуть тарифи на металопродукцію, яку Україна продає в Штати, а вона з високою доданою вартістю. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net сказала заступниця директорки Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Світлана Михайловська.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула для України мито у 25% на металопродукцію, скасоване за Джо Байдена. До нього додалося антидемпінгове мито й нове у 10%. Аналогічні тарифи відтепер поширюються і на український чавун.

Тож, як пояснила Михайловська, це буде болісно для виробників цієї продукції, і деякі компанії можуть вийти з ринку США. Переорієнтація на інші ринки теж може виявитися проблемною, тому що на них зросте кількість учасників і конкуренція.

Вона зазначила, якщо до цих заходів США додадуться рішення ЄС, зокрема, там не продовжать привілейовані умови для українських виробників, то це відчутно вдарить по українських виробниках металопродукції. А це важлива стаття українського експорту.

Зрештою, це відчує українська економіка. Бізнес-спільнота сподівається, що в перемовинах з ЄС і США Києву вдасться мінімізувати негативний вплив, додала Михайловська.

  • 2 квітняТрамп оголосив про запровадження нових мит на іноземні товари.
  • Мита не торкнулися Росії, Білорусі та КНДР. Представник Білого дому у коментарі The New York Times пояснив, що проти цих країн і так ввели надто високі тарифи.
  • Росії і Білорусі нові мита не стосуються, бо США з ними практично не торгують, пояснив міністр фінансів США Скотт Бессент.
  • Мита Трампа не дуже вплинуть на Україну, вважає депутат Ярослав Железняк.
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