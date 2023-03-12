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В Parimatch остановили операции: "Придерживаемся законов Украины и указов президента"

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 21:32
В Parimatch остановили операции:
Фото – Facebook Parimatch Ukraine

Букмекерская контора Parimatch заявила, что остановила операционную деятельность и заблокировала свой сайт в соответствии с наложенными на нее санкциями СНБО.

В официальном заявлении компания сообщила, что, "соблюдая Конституцию, законы Украины и указ президента Украины", она прекратила операционную деятельность и заблокировала свою онлайн-платформу.

Компания также заявила, что ищет легальный механизм возврата средств клиентам. Она заверяет пользователей, что "все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме".

Аналогичное заявление сделано относительно партнерских контрактов.

Parimatch также констатирует, что остановка всех операционных процессов компании не позволит выполнять обязательства перед командой.

"Мы будем ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций СНБО против ООО "Париматч" и надеемся на предстоящий пересмотр решения", – сказано в заявлении.

Читайте также: Санкции против Париматч: в компании рассказали, что будет со средствами игроков

Сергій Бережний
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Parimatch санкции снбо Париматч
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