В Parimatch остановили операции: "Придерживаемся законов Украины и указов президента"
Букмекерская контора Parimatch заявила, что остановила операционную деятельность и заблокировала свой сайт в соответствии с наложенными на нее санкциями СНБО.
В официальном заявлении компания сообщила, что, "соблюдая Конституцию, законы Украины и указ президента Украины", она прекратила операционную деятельность и заблокировала свою онлайн-платформу.
Компания также заявила, что ищет легальный механизм возврата средств клиентам. Она заверяет пользователей, что "все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме".
Аналогичное заявление сделано относительно партнерских контрактов.
Parimatch также констатирует, что остановка всех операционных процессов компании не позволит выполнять обязательства перед командой.
"Мы будем ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций СНБО против ООО "Париматч" и надеемся на предстоящий пересмотр решения", – сказано в заявлении.
- 11 марта Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российских букмекерских контор и сотен компаний, а также 120 физических лиц. Среди них оказалась и компания "Париматч".
- В Parimatch заявили, что считают введенные СНБО санкции спланированной кампанией СБУ.
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