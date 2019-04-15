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15.04.2019, 10:35

В Украину прибудет фигурант "дела Кононенко" о схемах в облэнерго

В Украину прибудет фигурант "дела Кононенко" о схемах в облэнерго - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня в Украину якобы экстрадируют Дмитрия Крючкова - фигуранта расследования коррупционных схем в облэнерго

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Cегодня, 15 апреля, в Украину прибудет Дмитрий Крючков - фигурант расследования коррупционных схем в энергетике, которое за два дня до первого тура выборов президента опубликовала программа Схемы. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Сергей Лещенко.

"В 17:35 рейсом МАУ номер PS416, что прибудет из Мюнхена, в Украину будет экстрадирован основной фигурант расследования о миллиардных хищениях тарифных средств из государственных облэнерго", - написал он.

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В расследовании Схем речь шла о том, что первый замглавы фракции БПП и соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко вместе с бизнесменами-братьями Суркисами (Григорием и Игорем) могут быть причастны к схемам по выводу сотен миллионов гривень из облэнерго, контрольный пакет которых принадлежит государству. 
Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров якобы Крючкова, Суркисов и Коненко.

Согласно расследованию, схема заключалась в следующем: несколько полугосударственных облэнерго (в частности Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго) согласились получать деньги от крупных местных предприятий за поставленную электроэнергию не напрямую, а через частную компанию ХК Энергосеть, председателем которой был Крючков.

НАБУ ведет расследование этого дела.

Лещенко утверждает, что Крючков якобы начал давать показания на президента.

Сергей Лещенко, который входил во фракцию БПП, сейчас консультирует соперника Порошенко на президентских выборах Владимира Зеленского.

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Теги: коррупция, Дмитрий Крючков, игорь кононенко, облэнерго
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