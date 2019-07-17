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17.07.2019, 14:55

Rozetka и почтовый оператор Justin запустили бесплатную доставку

Rozetka и почтовый оператор Justin запустили бесплатную доставку - Фото

Компании только недавно объявили о начале сотрудничества, а уже сейчас удивили масштабной акцией

С 17.07 до 31.07 доставка акционных товаров из интернет-супермаркета Rozetka в отделение Justin будет абсолютно бесплатной.

Клиенты Rozetka смогут воспользоваться акцией и забрать свои товары в отделениях Justin в сетях супермаркетов: "Сильпо", "Фора", "Fozzy", "Novus" и многих других.

Отметим, что уже работает около 500 почтовых отделений Justin по всей стране, которые расположены в популярных и удобных для клиентов локациях.

"Наша работа с Rozetka набирает обороты. Неделю назад мы объявили об официальном старте, довольны качеством нашей синергии и хотим сделать жизнь клиентов еще более приятной и удобной. Две недели доставка будет бесплатной. Думаю, это хорошая возможность каждому украинцу ощутить на себе преимущества нашего сервиса ", - прокомментировал старт акции генеральный директор Justin Юрий Авдыш.

В пресс-службе Rozetka отметили: "Мы только начали доставлять заказы наших клиентов в отделение Justin, а уже видим большой интерес у клиентов к новой возможности. Чтобы как можно больше клиентов смогли протестировать новый способ доставки, мы и запускаем до конца июля бесплатную доставку в отделения Justin ".

Справка

«JUSTIN» (ООО «Джаст Ин») - украинская компания, основанная в 2017 году, оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одной из крупнейшей украинской торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group, управляющая торговой сетью и такими брендами, как Сильпо, Фора, Fozzy, RIngoo, Trash!. Отделение Justin также находятся в сетях: Novus, Фуршет и других супермаркетах и ​​ТРЦ.

Отделение «JUSTIN» называются поштомаркетамы - это маркетплейс, супермаркет услуг, в котором доступны как традиционные почтовые услуги, так и финансовые - выдача карточек, оформление страховок, кредитования и тому подобное.

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Теги: Justin, rozetka
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