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28.12.2018, 13:16

Активированный уголь перед застольями: Супрун развеяла миф

Активированный уголь перед застольями: Супрун развеяла миф - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам и.о. министра здравоохранения, активированный уголь не помогает не пьянеть и не защищает от похмелья

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Нет никаких научных доказательств, что активированный уголь может помочь уберечься от быстрого опьянения и похмелья, несмотря на то, что такой метод особенно распространен во время праздников. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чтобы уменьшить вред от употребления алкоголя лучше пить воду, не употреблять спиртные напитки на голодный желудок и не мешать их с газированными напитками. 

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Супрун отметила, что ни одна таблетка не поможет от последствий злоупотребления алкоголем, поэтому единственный проверенный способ - сбалансированно питаться и не переборщить со спиртным. 

Ранее Супрун предупредила, что если на столе есть оливье, то не нужно готовить больше калорийных блюд. Также желательно заменить в салатах майонез сметаной, поскольку в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

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Теги: отравление, ульяна супрун, алкоголь, застолье, активированный уголь
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