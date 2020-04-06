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Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Защитные маски желательно носить всем

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Защитные маски желательно носить всем - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
06.04.2020, 11:29

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал о важной роли защитных масок в борьбе с распространением коронавируса

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что ношение масок может помочь в борьбе с распространением коронавируса - их "желательно носить всем". Об этом пишет South China Morning Post.

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Такую позицию Райан объяснил тем, что инфицированные вирусом SARS-CoV-2 люди могут заражать окружающих даже при отсутствии явных симптомов. К его мнению присоединились власти Сингапура и США, пишет издание. 

Однако, официальная позиция ВОЗ пока что гласит, что  маски в обязательном порядке нужны только тем, кто имеет симптомы болезни или вынужден контактировать с уже заболевшими.

Вслед за чиновником ВОЗ аналогичные рекомендации дал ведущий гонконгский микробиолог Хо Паклен. Ученый считает, что для снижения риска заражения коронавирусом люди обязательно должны носить маски и не забывать о социальном дистанцировании. Паклен уже обратился к властям Гонконга с просьбой ввести чрезвычайное положение, при котором ношение масок станет обязательным.

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  • 17 марта в ВОЗ объяснили, как и кому следует носить маски: они нужны медработникам и тем, кто уже заболел.
  • 20 марта экс-министр Минздрава рассказала, как правильно носить маски и кто это должен делать.
  • 4 апреля в Кабмине дали разъяснения о ношении масок в общественных местах.

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Дарья Мостовая
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ВОЗ маска коронавирус COVID-19 рекомендация гонконг
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