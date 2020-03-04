Коронавирус. Изолировать всех, кто контактировал с больными, не нужно - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Изолировать всех контактировавших с больными в медучреждения невозможно, и в этом нет необходимости. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя вчерашние протесты в Черновцах.

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"Не должно быть стигматизации людей по каким-либо признакам, в том числе и по наличию болезни... Самоизоляция в доме является безопасной, и это общественная ответственность каждого из нас", - подчеркнул он.

"В нашем обществе почему-то сформировалось какое-то заблуждение, что мы должны всех, кто где-то видел, слышал или коснулся человека, когда он был еще без симптомов, изолировать именно в медучреждение", - добавил Ляшко.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вчера в Черновцах соседи требовали госпитализировать жену человека, заболевшего COVID-19.

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