Коронавирус. Ляшко рассказал, какие области могут попасть в красную зону
16.09.2021, 18:16
Фото: EPA/Youssef Badawi
Черновицкая, Волынская, Закарпатская и Тернопольская области могут оказаться в красной эпидемиологической зоне. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Слово и дело".
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Хоть в Киеве и Харькове большее число инфицированных, по расчету на 100 000 Западная Украина все равно лидирует. Также она перегоняет по заполненности мест в больницах.
"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", — резюмировал Ляшко.
- Со следующей недели власти Закарпатской области хотят перевести ее на желтый уровень эпидемиологической опасности.
- По состоянию на 14 сентября в шести областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом.
- 13 сентября Кабмин установил новые карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса. Они вступят в силу после 20 сентября.
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