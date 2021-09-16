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Коронавирус. Ляшко рассказал, какие области могут попасть в красную зону

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 18:16
Коронавирус. Ляшко рассказал, какие области могут попасть в красную зону - Фото
Фото: EPA/Youssef Badawi

Черновицкая, Волынская, Закарпатская и Тернопольская области могут оказаться в красной эпидемиологической зоне. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Слово и дело".

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Хоть в Киеве и Харькове большее число инфицированных, по расчету на 100 000 Западная Украина все равно лидирует. Также она перегоняет по заполненности мест в больницах. 

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", — резюмировал Ляшко.  

  • Со следующей недели власти Закарпатской области хотят перевести ее на желтый уровень эпидемиологической опасности.
  • По состоянию на 14 сентября в шести областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом.
  • 13 сентября Кабмин установил новые карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса. Они вступят в силу после 20 сентября.

Читайте также: Перевод всей страны на желтый уровень эпидопасности рассмотрят на следующей неделе – Ляшко

 

Владислава Михайленко
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Виктор Ляшко коронавирус красная карантинная зона красная зона карантина
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