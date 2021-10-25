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Ковид в оккупации. Под посольство РФ в Киеве принесли мешки с "трупами" – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 14:23
Ковид в оккупации. Под посольство РФ в Киеве принесли мешки с
Фото: Донбасс. Реалии

Возле российского посольства в Киеве требовали открыть КПВВ, чтобы жители временно оккупированных Россией территорий могли выехать на свободную – и сделать прививки от COVID-19. Об акции сообщают Донбасс. Реалии.

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У ограды здания выложили мешки с манекенами, которые символизируют тела умерших от коронавируса в оккупации.

По данным Радио Свобода, 1 февраля 2021 года в Луганске начали прививать российской вакциной Sputnik V боевиков, медиков, соцработников. Многие вынуждены были прививаться, чтобы не потерять работу.

За последние две недели с подтвержденным диагнозом COVID-19 на оккупированной территории Донецкой области умерло более 800 человек. При этом официальной статистике жители в основном не доверяют.

Оккупанты блокируют движение через КПВВ, особенно в сторону свободной территории. С 16 октября за неделю пассажиропоток через Станицу Луганскую уменьшился вдвое из-за блокирования пункта.

Ковид в оккупации. Под посольство РФ в Киеве принесли мешки с "трупами" – фото

Ковид в оккупации. Под посольство РФ в Киеве принесли мешки с "трупами" – фото
  • В сентябре 2021-го ВОЗ приостановила процесс переквалификации вакцины от коронавируса Sputnik V до того, пока на заводах в РФ не выполнят рекомендации организации.
  • 22 октября российский президент Владимир Путин во время выступления сказал, что якобы жители Европы приезжают в РФ, чтобы привиться вакциной Sputnik V, а потом в своих странах покупают поддельные справки о вакцинации Pfizer.

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Виктория Найдёнова
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Донбасс ордло вакцинация вакцина прививка кпвв коронавирус  COVID-19
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