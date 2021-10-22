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Сюр. Путин: К нам из ЕС едут уколоться Sputnik V. Потом покупают справку Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 00:12
Сюр. Путин: К нам из ЕС едут уколоться Sputnik V. Потом покупают справку Pfizer - Фото
Владимир Путин (Скриншот видео Telegram/Дождь)

Президент России Владимир Путин рассказал, что жители европейских стран приезжают в РФ, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса Sputnik V, а потом в своих странах покупают поддельные справки о вакцинации препаратом Pfizer. Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь.

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"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что... Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный", – рассказал Путин.

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Наталия Медведева
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