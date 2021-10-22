Сюр. Путин: К нам из ЕС едут уколоться Sputnik V. Потом покупают справку Pfizer

Президент России Владимир Путин рассказал, что жители европейских стран приезжают в РФ, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса Sputnik V, а потом в своих странах покупают поддельные справки о вакцинации препаратом Pfizer. Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь.

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"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что... Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный", – рассказал Путин.

"Спутник-5" и китайская вакцина "проиграли" Pfizer и AstraZeneca по антителам.

16 сентября процесс получения одобрения от ВОЗ для Sputnik V был приостановлен до тех пор, пока на заводах по производству вакцин не выполнят всех рекомендаций.

23 сентября во Франции делегации России в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу из-за прививки непризнанным в ЕС Sputnik V.

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Наталия Медведева

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