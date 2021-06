Сюр. МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины, перепало и Госдепу – фото

В Министерстве иностранных дел России сравнили сотрудников посольства США в форме украинской футбольной сборной с футболистами английской команды, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие. Публикация с фотографиями появилась в Twitter российского ведомства.

"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу подняли руки на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер", – говорится в твите.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Goring, Goebbels and Hess.



June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of Heil, Hitler embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE