Сюр. МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины, перепало и Госдепу – фото
В Министерстве иностранных дел России сравнили сотрудников посольства США в форме украинской футбольной сборной с футболистами английской команды, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие. Публикация с фотографиями появилась в Twitter российского ведомства.
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"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу подняли руки на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер", – говорится в твите.
May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Goring, Goebbels and Hess.— MFA Russia (@mfa_russia) June 11, 2021
June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of Heil, Hitler embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE
Позже игроки сборной Англии рассказывали, что были категорически против такого участия в происходящем, но дипломаты убедили их, что руки поднять необходимо ради англо-германских отношений. Футболистов убедили, что жест будет означать лишь приветствие, а не одобрение режима всей страны.
А в самом матче англичане обыграли немцев со счетом 6:3.
- 10 июня сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной Украины по футболу.
- Днем позже их примеру последовали сотрудники британского посольства.
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