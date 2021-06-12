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Сюр. МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины, перепало и Госдепу – фото

12.06.2021, 21:45
Сюр. МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины, перепало и Госдепу – фото - Фото
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

В Министерстве иностранных дел России сравнили сотрудников посольства США в форме украинской футбольной сборной с футболистами английской команды, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие. Публикация с фотографиями появилась в Twitter российского ведомства.

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"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу подняли руки на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер", – говорится в твите.

СПРАВКА. 14 мая 1938 года сборная Англии начала турне по Европе матчем против Германии в Берлине. Адольфа Гитлера на матче не было, но в ложе почетных гостей сидели Герман Геринг, Рудольф Гесс и Йозеф Геббельс. Когда на стадионе заиграл гимн Германии, руки в знак приветствия подняли игроки обеих команд.

Позже игроки сборной Англии рассказывали, что были категорически против такого участия в происходящем, но дипломаты убедили их, что руки поднять необходимо ради англо-германских отношений. Футболистов убедили, что жест будет означать лишь приветствие, а не одобрение режима всей страны.

А в самом матче англичане обыграли немцев со счетом 6:3.

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Дарья Мостовая
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