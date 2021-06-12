Сюр. МИД РФ привиделся Гитлер на футболках сборной Украины, перепало и Госдепу – фото

В Министерстве иностранных дел России сравнили сотрудников посольства США в форме украинской футбольной сборной с футболистами английской команды, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие. Публикация с фотографиями появилась в Twitter российского ведомства.

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"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу подняли руки на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер", – говорится в твите.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Goring, Goebbels and Hess.



June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of Heil, Hitler embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE — MFA Russia (@mfa_russia) June 11, 2021

СПРАВКА. 14 мая 1938 года сборная Англии начала турне по Европе матчем против Германии в Берлине. Адольфа Гитлера на матче не было, но в ложе почетных гостей сидели Герман Геринг, Рудольф Гесс и Йозеф Геббельс. Когда на стадионе заиграл гимн Германии, руки в знак приветствия подняли игроки обеих команд.



Позже игроки сборной Англии рассказывали, что были категорически против такого участия в происходящем, но дипломаты убедили их, что руки поднять необходимо ради англо-германских отношений. Футболистов убедили, что жест будет означать лишь приветствие, а не одобрение режима всей страны.



А в самом матче англичане обыграли немцев со счетом 6:3.

10 июня сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной Украины по футболу.

Днем позже их примеру последовали сотрудники британского посольства.

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Дарья Мостовая

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