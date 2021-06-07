"Всем, кто начал шипеть". Кулеба ответил на возмущения РФ из-за формы сборной Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ему "очень нравится" новая форма сборной Украины по футболу. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!", – сказал он.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Ранее посольство США также оценило украинскую форму, заявив, что им "она нравится". Также к посту они добавили тэг "Крым – это Украина".

We know how good it feels to have a fresh new kit.

Ми знаємо, як приємно мати новий комплект. pic.twitter.com/i9b4zT2ZD2 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

Вчера, 6 июня 2021 года, была представлена форма сборной Украины на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также есть слоганы "Слава Украине! Героям слава!".

В России возмутились тем, что на футболках сборной Украины изображены контуры страны вместе с оккупированным Крымом, и высказали надежду, что УЕФА запретит такую форму.

В УЕФА заявили, что форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами.

Станислав Стороженко

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