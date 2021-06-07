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"Всем, кто начал шипеть". Кулеба ответил на возмущения РФ из-за формы сборной Украины

07.06.2021, 14:10
Скриншот из видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ему "очень нравится" новая форма сборной Украины по футболу. Об этом он написал в своем Twitter. 

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"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!", – сказал он.

Ранее посольство США также оценило украинскую форму, заявив, что им "она нравится". Также к посту они добавили тэг "Крым – это Украина".

  • Вчера, 6 июня 2021 года, была представлена форма сборной Украины на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также есть слоганы "Слава Украине! Героям слава!". 
  • В России возмутились тем, что на футболках сборной Украины изображены контуры страны вместе с оккупированным Крымом, и высказали надежду, что УЕФА запретит такую форму.
  • В УЕФА заявили, что форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами.

Станислав Стороженко
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