"Всем, кто начал шипеть". Кулеба ответил на возмущения РФ из-за формы сборной Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ему "очень нравится" новая форма сборной Украины по футболу. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!", – сказал он.

Ранее посольство США также оценило украинскую форму, заявив, что им "она нравится". Также к посту они добавили тэг "Крым – это Украина".

We know how good it feels to have a fresh new kit.

Ми знаємо, як приємно мати новий комплект. pic.twitter.com/i9b4zT2ZD2