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Показатели по COVID-19 в Крыму стали критическими – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 14:36
Показатели по COVID-19 в Крыму стали критическими – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Места в крымских больницах для больных коронавирусом заполнены на 95%, оккупанты заставляют жителей прививаться российскими вакцинами. Об этом сказано на официальном сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

В сообщении отмечается, что на временно оккупированной Россией территории полуострова стали критическими показатели заболеваемости, госпитализации и смертей от COVID-19. Места в больницах для заболевших коронавирусом заполнены на 95%.

"Жители лишены возможности получить своевременную и надлежащую медицинскую помощь и вынуждены лечиться самостоятельно в домашних условиях", – сказано на сайте.

При этом оккупанты заставляют жителей прививаться российскими вакцинами, не одобренными Всемирной организацией охраны здоровья. Чтобы привиться разрешенной ВОЗ вакциной, крымчане вынуждены выезжать за пределы полуострова.

Омбудсмен подчеркивает, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу и сообщать жителям Крыма о возможности привиться на подконтрольной Украине территории.

  • В марте 2020 года постоянное представительство Украины при ООН заявило, что ответственность за угрозу распространения COVID-19 во временно оккупированном Крыму сейчас полностью лежит на России.
  • 17 октября 2021 года в Украине выявили 9524 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 11 288), выздоровел 3421 пациент (днем ранее – 3541). Среди заболевших – 790 детей и 122 медика.

Читайте также: У некоторых появляется "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса. Кто эти люди

Виктория Найдёнова
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Людмила Денисова коронавирус Крым вакцинация оккупация  COVID-19
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