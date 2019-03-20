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20.03.2019, 18:27

Легалайз: комитет Рады поддержал петицию о медицинском каннабисе

Легалайз: комитет Рады поддержал петицию о медицинском каннабисе - Фото
Фото: depositphotos.com

Для разработки соответствующего законопроекта создадут рабочую группу

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Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25000 голосов. Петицию поддержали все присутствующие члены комитета. Об этом сообщаеи Громадське.

На заседании комитета решили разработать законопроект об урегулировании медицинского применения каннабиса и для этого создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов.

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Также на комитете решили обратиться в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

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13 марта петиция за легализацию использования каннабиса в научных и медицинских целях поступила на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.

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Теги: каннабис, марихуана, легалайз, верховная рада
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