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Медики подтвердили почти 100 случаев коронавируса в ВСУ

Медики подтвердили почти 100 случаев коронавируса в ВСУ - Фото
Работа военных медиков (Фото: со странички Командування Медичних сил Збройних Сил України/Facebook)
10.05.2020, 18:07

За минувшие сутки инфицированных обнаружили в Криворожском и Винницком гарнизонах

В Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая заражения коронавирусом, а общее количество военных, у которых диагностирован COVID-19, увеличилось до 97. Об этом сообщили в командовании медицинских сил Украины.

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Военные медики уточнили, что к утру 10 мая  инфекция COVID-19 в ВСУ отправила на больничную койку 41 человека, а уже выздоровели - 54 военных. Также сообщается о двух умерших военнослужащих.

Как стало известно, два новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки диагностировали в Криворожском и в Винницком гарнизонах. Оба заболевших сейчас лечатся дома, но под наблюдением медиков. Отмечается, что на изоляции в Украине сейчас перебывают 311 военных.

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Игорь Чичкань
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ВСУ коронавирус COVID-19 военные медики
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