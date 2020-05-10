Медики подтвердили почти 100 случаев коронавируса в ВСУ

Работа военных медиков (Фото: со странички Командування Медичних сил Збройних Сил України/Facebook)

В Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая заражения коронавирусом, а общее количество военных, у которых диагностирован COVID-19, увеличилось до 97. Об этом сообщили в командовании медицинских сил Украины.

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Военные медики уточнили, что к утру 10 мая инфекция COVID-19 в ВСУ отправила на больничную койку 41 человека, а уже выздоровели - 54 военных. Также сообщается о двух умерших военнослужащих.

Как стало известно, два новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки диагностировали в Криворожском и в Винницком гарнизонах. Оба заболевших сейчас лечатся дома, но под наблюдением медиков. Отмечается, что на изоляции в Украине сейчас перебывают 311 военных.

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