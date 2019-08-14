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Супрун и Гриневич: Детей без прививок не примут в школы

Супрун и Гриневич: Детей без прививок не примут в школы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 14:55

Отсутствие прививок не должно создавать угрозу другим детям, с общей позицией выступили министерства образования и здравоохранения

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич рассказали на пресс-конференции, что дети без прививок должны обучаться индивидуально, и призвали всех родителей сделать детям прививки до 1 сентября.

Супрун заявила, что врачам запрещено давать справки для школ и детских садов, если ребенок не привит в соответствии с национальным календарем прививок. Она призвала родителей не просить врачей нарушать закон, поскольку со следующего года за подделку справки будет наступать уголовная ответственность.

В свою очередь, Гриневич сообщила, что детские сады и школы не будут принимать детей, у которых отсутствует справка о прививках. Она напомнила, что это требование закона и есть соответствующее решение Верховного суда.

В случае, если ребенок не вакцинирован, медперсонал учебных заведений и семейные врачи должны подсказать, какими образом можно сделать недостающие прививки. Супрун заверила, что больницы на 100% обеспечены вакцинами.

Гриневич рассказала, что делать, если отсутствие прививок у ребенка вызвано убеждениями родителей. В таком случае нужно подавать заявление руководителю школы или детского сада об индивидуальном или дистанционном обучении. Она высказала уверенность, что государство обеспечит право на образование для каждого ребенка, но присутствие непривитых детей не должно создавать угрозу другим детям.

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Уляна Супрун вакцинация лилия гриневич прививки
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