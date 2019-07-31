Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Супрун: потребность в лекарствах от рака крови будет закрыта

Супрун: потребность в лекарствах от рака крови будет закрыта - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 14:26

И.о. министра здравоохранения сообщает, что вскоре в регионы поступит немецкий препарат для лечения рака крови у детей и взрослых

Более 4 тысяч флаконов немецкого препарата для лечения рака крови вскоре станут доступны в регионах, их достаточно, чтобы обеспечить почти всю заявленную потребность, сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook. Лекарства закуплені на средства госбюджета.

"Эти лекарства имеют значительно более высокую эффективность, чем те, которые закупались раньше. Почти в 92% случаев лечения наступает ремиссия, а употребление препарата в течение двух лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%", - пишет Супрун.

Супрун дала ссылку на таблицу сайтов, по которым можно проверить информацию о наличии в больницах в каждом регионе.

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун дала несколько советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

Читайте также: Супрун отреагировала на возможность своей отставки

Напишите нам
ульяна супрун лекарства
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 