Супрун: потребность в лекарствах от рака крови будет закрыта

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Более 4 тысяч флаконов немецкого препарата для лечения рака крови вскоре станут доступны в регионах, их достаточно, чтобы обеспечить почти всю заявленную потребность, сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook. Лекарства закуплені на средства госбюджета.

"Эти лекарства имеют значительно более высокую эффективность, чем те, которые закупались раньше. Почти в 92% случаев лечения наступает ремиссия, а употребление препарата в течение двух лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%", - пишет Супрун.

Супрун дала ссылку на таблицу сайтов, по которым можно проверить информацию о наличии в больницах в каждом регионе.

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун дала несколько советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

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