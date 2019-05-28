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28.05.2019, 18:15

Супрун рассказала, как не спутать паническую атаку с инфарктом

Супрун рассказала, как не спутать паническую атаку с инфарктом - Фото
Сердечный приступ (фото - pixabay.com)

Паническая атака длится 5-30 минут, тогда как сердечный приступ может пройти через 2-3 минуты

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что сердечный приступ и паническая атака могут иметь схожие симптомы, и объяснила, как их различать. Об этом она написала в Facebook

При сердечном приступе и при панической атаке человек может чувствовать удушье, учащенное сердцебиение, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь.

В первую очередь нужно определить обстоятельства, при которых проявились симптомы. Если перед этим человек выполнял физические нагрузки и даже просто поднимался по лестнице - это сердечный приступ. Если симптомы проявились после стресса, это, вероятно, паническая атака.

Паническая атака длится 5-30 минут, тогда как сердечный приступ может пройти через 2-3 минуты.

При панической атаке следует попытаться успокоиться и помнить, что она не опасна для жизни. Если через полчаса человеку не стало лучше, следует вызвать скорую.  При сердечном приступе следует прекратить физические нагрузки и позвонить своему врачу. Если не удается снять приступ за 15-20 минут, стоит вызвать скорую. 

Ранее Супрун рассказала, как долго можно загорать на солнце. 

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Теги: минздрав, инфаркт, ульяна зупрун
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