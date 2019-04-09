Супрун рассказала, "работают" ли ноотропы

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И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун у себя в Facebook рассказала о влиянии на здоровье "волшебных пилюль для мозга" - ноотропов, которые, как считается, улучшают память, повышают концентрацию внимания, позволяют мозгу работать на полную и ускоряют мышление.

По словам и. о. министра здравоохранения, практически все ноотропы - это просто пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ, которые тем или иным образом связаны со здоровьем мозга. Наиболее популярными ингредиентами, которые добавляют в ноотропы, являются омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, флавоноиды, корень женьшеня или трава бакопа и гинкго билоба. "Ни одна из этих добавок не показала эффективности именно в улучшении когнитивных функций", - отмечает Супрун.

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С другой стороны, к ноотропам часто относятся препараты, содержащие в своем составе психостимуляторы центральной нервной системы - амфетамины или декстроамфетамины. "Исследования показывают, что такие средства могут быть эффективными для улучшения когнитивных функций и работы памяти. Но такие препараты имеют ряд побочных эффектов. Среди них психозы, суицидальные мысли, нарушения ритма, кардиомиопатии, внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, гепатотоксичность. В то же время они могут вызвать зависимость", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что никакие международные протоколы не рекомендуют употребление таких препаратов здоровым людям.

Среди других "ноотропов", которые часто применяют, чтобы иметь больше энергии и сил - кофеин. Супрун предупредила, что кофеин следует употреблять осторожно, поскольку для некоторых людей он может быть опасным, особенно в высоких дозах.

По словам и. о. министра здравоохранения, действительно безопасными и действенными способами "ускориться" являются полноценный сон, правильное питание и физическая активность.

Ранее Супрун дала ряд советов, как сохранить здоровье людям, которые будут работать на выборах.