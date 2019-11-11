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Ученые нашли связь между качеством сна и тревожностью

Ученые нашли связь между качеством сна и тревожностью - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.11.2019, 07:40

Исследователи пришли к выводу, что даже небольшое ухудшение качества сна служит причиной для развития проблем в эмоциональной сфере

Американские ученые провели исследование и выяснили, что качество сна связано с уровнем тревоги, возникающей на следующий день. Об этом сообщает Nаked Sciencе со ссылкой на исследование. 

Ученые сканировали мозг 18 участников эксперимента в течение двух сессий, во время которых людям показывали неприятные видеоролики, которые должны были вызывать эмоциональную реакцию. Одна сессия проходила утром, после полноценного сна у себя дома. Другая также состоялась утром, но после того, как участники эксперимента провели всю ночь за чтением, просмотром фильмов или игрой в настольные игры. 

После сеансов у них измеряли уровень тревожности. Результаты показали, что бессонные ночи вызывали повышение уровня тревожности на 30%. Половина участников с недосыпом показали превышение уровня тревожности. Последующие исследования, но уже с участием 300 человек, показали, что любое ухудшение качества сна может породить проблемы в эмоциональной сфере.

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наука депрессия здоровье бессонница
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