Ученые нашли связь между качеством сна и тревожностью

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что качество сна связано с уровнем тревоги, возникающей на следующий день. Об этом сообщает Nаked Sciencе со ссылкой на исследование.

Ученые сканировали мозг 18 участников эксперимента в течение двух сессий, во время которых людям показывали неприятные видеоролики, которые должны были вызывать эмоциональную реакцию. Одна сессия проходила утром, после полноценного сна у себя дома. Другая также состоялась утром, но после того, как участники эксперимента провели всю ночь за чтением, просмотром фильмов или игрой в настольные игры.

После сеансов у них измеряли уровень тревожности. Результаты показали, что бессонные ночи вызывали повышение уровня тревожности на 30%. Половина участников с недосыпом показали превышение уровня тревожности. Последующие исследования, но уже с участием 300 человек, показали, что любое ухудшение качества сна может породить проблемы в эмоциональной сфере.