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Коронавирус. В Киеве вакцинировали хотя бы одной дозой 50% взрослых – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 14:08
Коронавирус. В Киеве вакцинировали хотя бы одной дозой 50% взрослых – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В лидерах по вакцинации взрослого населения от коронавируса – Киев, Киевская и Полтавская области. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, среди лидеров по количеству взрослых, вакцинированных хотя бы одной дозой – Киев (более 50%), Полтавская область (40,1%), Киевская область (39,9%).

Наиболее низкий процент вакцинации – в Закарпатской и Волынской областях. 

Министр отметил, что вакцинация дает результат – уровень госпитализации больных коронавирусом находится на плато уже шестой день. 

  • 1 ноября Минздрав сообщил, что за неделю в Украине от коронавируса вакцинировали более 1,7 млн человек – больше, чем за весь июнь.
  • С 1 ноября из-за введения красной зоны карантина в Киеве проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

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Виктория Найдёнова
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Виктор Ляшко киев вакцинация вакцина прививка киевская область Полтавская область коронавирус COVID -19
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