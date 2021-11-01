Коронавирус. В Киеве вакцинировали хотя бы одной дозой 50% взрослых – Ляшко

В лидерах по вакцинации взрослого населения от коронавируса – Киев, Киевская и Полтавская области. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, среди лидеров по количеству взрослых, вакцинированных хотя бы одной дозой – Киев (более 50%), Полтавская область (40,1%), Киевская область (39,9%).

Наиболее низкий процент вакцинации – в Закарпатской и Волынской областях.

Министр отметил, что вакцинация дает результат – уровень госпитализации больных коронавирусом находится на плато уже шестой день.

1 ноября Минздрав сообщил, что за неделю в Украине от коронавируса вакцинировали более 1,7 млн человек – больше, чем за весь июнь.

С 1 ноября из-за введения красной зоны карантина в Киеве проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

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Виктория Найдёнова

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