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22.02.2019, 11:57

Вспышка кори: в Житомире за два месяца заболели 140 человек

Вспышка кори: в Житомире за два месяца заболели 140 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Основное количество заболевших – не вакцинированы или вакцинированы одной дозой

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С 1 января по 21 февраля этого года в Житомире зафиксировано 140 случаев заболевания корью. Из них 58 – взрослых и 82 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета со ссылкой на данные Житомирского областного лабораторного центра Минздрава.

Заболевания были зафиксированы в разных учебных заведениях. Вспышка – в учебно-воспитательном комплексе №11, по состоянию на 21 февраля там заболели 12 детей.

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Как уточняется, основное количество заболевших – не вакцинированы или вакцинированы одной дозой.

19 февраля Минздрав сообщил, что по всей Украине корью заболели еще более трех тысяч человек. За прошлый год от болезни умерли 16 человек.

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Теги: вспышка кори, корь, Житомир
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