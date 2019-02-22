Вспышка кори: в Житомире за два месяца заболели 140 человек

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С 1 января по 21 февраля этого года в Житомире зафиксировано 140 случаев заболевания корью. Из них 58 – взрослых и 82 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета со ссылкой на данные Житомирского областного лабораторного центра Минздрава.

Заболевания были зафиксированы в разных учебных заведениях. Вспышка – в учебно-воспитательном комплексе №11, по состоянию на 21 февраля там заболели 12 детей.

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Как уточняется, основное количество заболевших – не вакцинированы или вакцинированы одной дозой.

19 февраля Минздрав сообщил, что по всей Украине корью заболели еще более трех тысяч человек. За прошлый год от болезни умерли 16 человек.