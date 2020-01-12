Адвокату Кузьменко не дают ознакомиться с материалами по Шеремету

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Адвокат врача и волонтера, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлии Кузьменко заявил, что стороне защиты не дают месяц ознакомиться с материалами. Об этом сообщил Владислав Добош в Facebook.

"Последние десять дней ни одного следственного действия с ее участием, на которых настаивает она сама и сторона защиты. Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены",- отметил адвокат.

По его словам, сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби Кузьменко.

12 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко , военной медсестре Яне Дугарь и Кузьменко.

следствие следственный эксперимент с 2 января проводило следственный эксперимент с

Читайте также: Свидетель: Кузьменко находилась дома в ночь убийства Шеремета