Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Адвокату Кузьменко не дают ознакомиться с материалами по Шеремету

Адвокату Кузьменко не дают ознакомиться с материалами по Шеремету - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
12.01.2020, 15:55

По словам Владислава Добоша, сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности врача и волонтера к убийству журналиста Павла Шеремета

Адвокат врача и волонтера, подозреваемой в убийстве журналиста Павла ШереметаЮлии Кузьменко заявил, что стороне защиты не дают месяц ознакомиться с материалами. Об этом сообщил Владислав Добош в Facebook.

"Последние десять дней ни одного следственного действия с ее участием, на которых настаивает она сама и сторона защиты. Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены",- отметил адвокат.

По его словам, сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби Кузьменко.

Читайте также: Свидетель: Кузьменко находилась дома в ночь убийства Шеремета

Напишите нам
убийство адвокат Павел Шеремет Юлия Кузьменко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 