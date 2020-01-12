Адвокату Кузьменко не дают ознакомиться с материалами по Шеремету

Адвокат врача и волонтера, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлии Кузьменко заявил, что стороне защиты не дают месяц ознакомиться с материалами. Об этом сообщил Владислав Добош в Facebook.
"Последние десять дней ни одного следственного действия с ее участием, на которых настаивает она сама и сторона защиты. Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены",- отметил адвокат.
По его словам, сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби Кузьменко.
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