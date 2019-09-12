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Арсенал в Калиновке возобновил работу, но с усиленными патрулями

Арсенал в Калиновке возобновил работу, но с усиленными патрулями - Фото
Пожар в Калиновке (Фото: Генштаб ВСУ)
12.09.2019, 17:54

Сейчас существует опасность возгораний из-за сухой погоды, отмечают военные

Военный арсенал вблизи Калиновки Винницкой области после ликвидации вчерашнего пожара на технической территории возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщил командир воинской части Николай Батюк, передает пресс-служба Минобороны.

Полковник отметил, что полигон продолжат патрулировать: пожарные и наблюдательные посты работают в усиленном составе. "Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность самовозгораний из-за сухой погоды", - уточнил военный.

Также он сообщил, что на арсенале приостановили утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать.

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