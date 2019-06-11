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11.06.2019, 19:31

Авария на Дунае: тела погибших могут обнаружить в Украине - МВД

Авария на Дунае: тела погибших могут обнаружить в Украине - МВД - Фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Продолжаются поиски четырех жертв

Министерство внутренних дел будет способствовать Венгрии и Южной Кореи в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае - их тела могут обнаружить и на территории Украины. Об этом сообщил заминистра внутренних дел Вадим Троян во время встречи с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом, передает пресс-служба МВД.

"Расстояние от места трагедии до границы с Украиной - 1500 км. После длительного поиска, тела погибших туристов могут обнаружить и на территории Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу подразделениям системы МВД, которые могут это отследить, активировать работу на поиск граждан Республики Корея, тела которых до сих пор не нашли. МВД координирует действия с румынской стороной. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь в поиске погибших", - сказал Вадим Троян.

Сейчас продолжаются поиски четырех погибших. Квон Ки Чанг обратился в МВД Украины с просьбой о помощи.

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка".

Он затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого, как выяснилось, был украинец. Венгерский суд арестовал его на один месяц.

Сегодня, 11 июня, спасатели начали доставать катер, который опрокинулся в прошлом месяце на Дунае в Будапеште, в результате чего погибли 26 туристов.

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Теги: авария, Венгрия, дунай, будапешт, катер, крушение
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