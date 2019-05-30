Трагедия в Будапеште. Капитаном корабля был украинец

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Капитаном корабля Viking Sygin, который столкнулся с туристическим катером Русалка в Будапеште, был украинец. Об этом сообщает венгерское издание hvg.hu со ссылкой на полицию Венгрии.

В полиции сказали, что экипаж Viking Sygin выполнял круиз по Дунаю из Германии в Будапешт. Также там добавили, что капитан имел большой опыт работы на судне.

Полиция уже провела допрос экипажа, но не рассказала о результатах.

29 мая на реке Дунай в Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер. По данным венгерских СМИ, семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести. Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер.

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