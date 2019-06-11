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11.06.2019, 10:59

Трегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фото

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Трегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фото
Трегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фото
Трегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фотоТрегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фото

В мае в Венгрии опрокинулся катер, в результате чего погибли туристы

Спасатели начали доставать катер, который опрокинулся в прошлом месяце на Дунае в Будапеште. В результате крушения погибли 26 туристов, сообщает Reuters

По информации агентства, вместе с катером подняли уже 4 тела.

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка".

Он затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого, как выяснилось, был украинецВенгерский суд арестовал его на один месяцСуд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт. 1 июня капитану предъявили обвинение.

Смотрите также: Авария катера в Будапеште: появилась запись столкновения - видео

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Теги: авария, Венгрия, крушение, будапешт, катер
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