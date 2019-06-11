Трегадия в Будапеште. Начали поднимать затонувший катер - фото

Спасатели начали доставать катер, который опрокинулся в прошлом месяце на Дунае в Будапеште. В результате крушения погибли 26 туристов, сообщает Reuters.

По информации агентства, вместе с катером подняли уже 4 тела.

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка".

Он затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого, как выяснилось, был украинец. Венгерский суд арестовал его на один месяц. Суд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт. 1 июня капитану предъявили обвинение.

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