Баканов: Иран подтвердил нашу версию катастрофы Boeing

Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что Иран подтвердил версию СБУ о катастрофе украинского Boeing. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты", - сказал Баканов.

Вчера на заседании специальной рабочей группы СБУ рассматривала две приоритетные версии авиакатастрофы украинского лайнера в Иране: попадание ракеты и теракт. Таким образом, по словам Баканова, Иран, признав, что его военные ошибочно сбили самолет, подтвердил первую версию расследования, к которой склонялась СБУ.

Сегодня в Иране заявили , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

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