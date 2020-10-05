Балух в сознании и пытается что-то говорить – врачи
05.10.2020, 13:46
Владимир Балух (Фото: Антон Наумлюк/Радио Свобода)
Депутат Евросолидарности Ирина Геращенко отметила, что экс-узник РФ Владимир Балух должен был баллотироваться в Киевский областной совет от их партии
Лечащие врачи бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого в начале сентября избили в Киеве, отмечают, что пациент в сознании, но по-прежнему "остается слабым". Об этом в Facebook сообщила депутат Европейской солидарности Ирина Геращенко.
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Геращенко уточнила, что Балух уже может выполнять элементарные инструкции, а также "пытается что-то говорить".
"Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании;, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", – добавила народный депутат.
- В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.
- Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.
- 18 сентября полиция задержала подозреваемого. Он арестован на два месяца без права залога.
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