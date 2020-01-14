Boeing. Данилов объяснил, рассматривается ли созыв Совбеза ООН

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Руководство Украины рассматривает возможность созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций в том случае, если будет доказано, что украинский Boeing 737 был сбит преднамеренно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Цензор.net.

"Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - отметил Данилов.

По его словам, количество погибших граждан Ирана, которые находились на борту лайнера, самое большое. "И пока мы не видим попытки преднамеренной атаки", - уточнил Данилов.

В авиакатастрофе погибли граждане Ирана - 82, Канады - 57, Украины -11, Швеции -10, Афганистана - четыре, Германии - три, Великобритании - три.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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