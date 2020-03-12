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Боевики на Донбассе ранили украинского бойца. Их огневые точки уничтожены - штаб

Боевики на Донбассе ранили украинского бойца. Их огневые точки уничтожены - штаб - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
12.03.2020, 17:42

По данным штаба ООС, на Донбасс из РФ "для сдачи экзаменов" прибыли российские снайперы

В районе Зайцево Донецкой области снайперы боевиков обстреляли украинских военных, ранив одного из них. ВСУ в ответ уничтожили огневые точки противника. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

По данным штаба, накануне из РФ на этот участок фронта прибыли российские снайперы, "которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов".

Оккупанты ранили украинского бойца прицельным выстрелом. Ему немедленно была оказана медицинская помощь.

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Также боевики обстреляли подразделения ООС у населенного пункта Водяное Донецкой области. Противник вел огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела со стороны боевиков 10 марта погибли пятеро военнослужащих.

Ребрина Вадим
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