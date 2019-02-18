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18.02.2019, 19:22

Боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе: ранены четыре бойца

Боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе: ранены четыре бойца - Фото
Донбасс (фото - Facebook/фонд Повернись живим)

Семь раз боевики вели обстрелы с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм

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В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе с начала текущих суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Семь раз боевики вели обстрелы с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов в минуту.

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"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

17 февраля в районе проведения операции объединенных сил при исполнении служебных обязанностей погиб военный ВСУ из Николаевской области Виталий Нароженко.

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Теги: оос, обстрел, ВСУ, Донбасс, миномет
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