Боевики усилили проверки на блокпостах в Донбассе - ГУР

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Во временно оккупированом Донбассе боевики усилили пропускной режим на неконтролируемых Украины участках границы для недопущения оттока из ОРДЛО мобилизационных ресурсов (лиц призывного возраста). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Указанной категории граждан запрещался выезд без специального разрешения. Для всех лиц, перемещаемых через пропускные пункты осуществляется перепись и сверка документов с базами данных", - отмечается в сообщении.

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29 декабря 2018 года спикер Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовит в Донбассе теракт с использованием отравляющих веществ.