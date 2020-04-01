Большинство погибших с коронавирусом имели сахарный диабет - Минздрав

Жертвами коронавируса чаще всего становятся люди, которые болеют сахарным диабетом. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.
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Он отметил, что в статистику попадают все погибшие, у которых диагностировали COVID-19. Но это не значит, что во всех летальных случаях к смерти приводит именно коронавирусная болезнь.
"В ближайшее время на официальном сайте МОЗ мы покажем подробную разбивку по каждому из 17 случаев. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом", - сказал Ляшко и напомнил, что в группе риска - пожилые люди с хроническими заболеваниями.
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