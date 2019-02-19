Бомбардировщик РФ у Донецка: в штабе ООС ответили ОБСЕ

Фото: topwar.ru

15 февраля 2019 года подразделения радиотехнических войск в 09:56 в районе аэропорта Таганрог обнаружили воздушную цель, идентифицированную как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"Самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог с приближением к государственной границе Украины на расстоянии до 10 километров. На протяжении всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону, которая приближена к государственной границе Украины, в 12:30 в районе аэродрома Таганрог", - отметили в пресс-центре.

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По данным штаба ООС, указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил.

19 февраля сообщалось, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали самолет типа Ту-95 или Ту-14, пролетавший в зоне безопасности во временно оккупированном Донбассе.

Позже в командовании Воздушных сил ВСУ опровергли сообщение о том, что 15 февраля недалеко от Донецка пролетал боевой самолет.