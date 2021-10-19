Брат покойного мэра Кривого Рога умер из-за "случайного" отравления алкоголем – полиция
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 42-летнего криворожца Андрея Павлова, брата погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова, наступила в результате случайного отравления алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
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Тело Андрея Павлова нашли вчера в одной из квартир в Центрально-Городском районе города. Его обнаружил знакомый мужчины, который приехал его навестить. За день до этого пострадавший якобы жаловался на проблемы со здоровьем. Он, по словам знакомого, позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда тот приехал, мужчина был уже мертв.
В полиции сообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.
- 15 августа 2021-го Константин Павлов был найден мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривало три версии его смерти.
- В начале сентября в полиции сообщили, что версии об убийстве и инсценировке самоубийства Павлова опровергнуты. Сейчас полиция рассматривает версию о суициде, но не отбрасывает вероятность доведения до суицида.
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