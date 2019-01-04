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04.01.2019, 22:52

Человек с пистолетом ограбил кредитное учреждение в Запорожье

Человек с пистолетом ограбил кредитное учреждение в Запорожье - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Злоумышленник забрал 7200 гривень

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3 января неизвестный совершил разбойное нападение на отделение быстрого кредита в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник угрожая пистолетом, забрал из кассы учреждения 7200 гривень и скрылся.

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На место происшествия выезжали руководитель Запорожской местной прокуратуры №3 и руководство Днепровского ОП ГУ ЧП в области. Идет досудебное расследование.

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26 декабря сообщалось, что в Кривом Роге неизвестные ограбили отделение банка. Пострадала сотрудница банка. По информации местных СМИ, из банка украли 15 тысяч евро, 150 тысяч грн и неизвестную сумму в долларах.

17 ноября в Ирпене ограбили инкассаторов. Позже полиция задержала одного из вероятных злоумышленников с банковскими кассетами с деньгами - похитили 3 млн грн. 

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Теги: Запорожье, ограбление, полиция
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