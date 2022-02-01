Через созданные в тюрьмах ОРДЛО "колл-центры" у украинцев выманили миллионы гривень – СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и блокировании мошеннической схемы выманивания денег посредством "колл-центров", организованных в тюрьмах на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

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О подозрении в мошенничестве и отмывании денег сообщили жителю Краматорска, который, по мнению следствия, был одним из организаторов преступной схемы.

По информации правоохранителей, подозреваемый договорился с террористами, которые организовали в тюрьмах на оккупированной территории "колл-центры" и заставляли заключенных звонить гражданам Украины и, представляясь сотрудниками банков, выведывать конфиденциальные персональные и банковские данные. После этого мошенники воровали деньги с карточных счетов обманутых людей.

Как считает следствие, подозреваемый из Краматорска координировал обналичивание украденных денег и переправку их через линию разграничения.

Курьерами, по данным СБУ, были жители подконтрольных украинским властям территорий, которые имеют также гражданство России. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовые сервисы.

В СБУ сообщают, что мошенники сумели украсть у украинцев миллионы гривень.

Киберспециалисты СБУ задокументировали все цепи сложной схемы.

Во время обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность, сообщили в СБУ.

Ранее сегодня сообщалось, что Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 млн украинцев.

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Наталия Медведева

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