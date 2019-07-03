Что осталось от упавшего вчера самолета Воздушных сил: фото

Иллюстративное фото: facebook.com/hnups

Новостной ресурс Армія-Інформ показал фотографии с места крушения самолета Воздушных сил Л-39, который разбился вчера днем во время выполнения курсантом III курса Харьковского нацуниверситета ВС ВСУ самостоятельного учебно-тренировочного полета.

Как отмечает источник, на Л-39 "возникла нештатная ситуация". Предварительно - остановка двигателя, как уточнили в комментариях.

"Пилот сообщил о ситуации группе руководства полетов, было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное", - пишет ресурс.

Фото: facebook.com/hnups

"Благодаря умелым действиям курсанта и уверенным действиям руководителя полетов жертв и пострадавших нет", - резюмировали военные.

В октябре 2018 года в Азовское море упал такой же самолет, только ВВС РФ: тогда оба летчика погибли.

В США 30 июня частный самолет Beechcraft BE-350 King Air при взлете врезался в ангар, в результате погибли все находившиеся на его борту 10 человек.