Украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана. Об этом у себя в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Ожидаем прилет представителя следственной группы Ирана. Отдельные члены украинской экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину. Основная часть экспертов остается в Тегеране", - отметил Данилов.
Он уточнил, что провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, на которой обсудили ход расследования катастрофы Boeing 737 в Иране.
Фото: facebook.com/danilov.oleksiy
Квин выразила соболезнования от Посольства США и заверила в готовности американской стороны предоставлять всю необходимую помощь и информацию о ходе расследования.
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