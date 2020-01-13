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Данилов: Ожидаем прилет представителя следственной группы Ирана

Данилов: Ожидаем прилет представителя следственной группы Ирана - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СБУ)
13.01.2020, 17:45

Секретарь СНБО отметил, что пока основная часть экспертов остается в Тегеране

Украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана. Об этом у себя в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ожидаем прилет представителя следственной группы Ирана. Отдельные члены украинской экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину. Основная часть экспертов остается в Тегеране", - отметил Данилов.

Он уточнил, что провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, на которой обсудили ход расследования катастрофы Boeing 737 в Иране.

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Квин выразила соболезнования от Посольства США и заверила в готовности американской стороны предоставлять всю необходимую помощь и информацию о ходе расследования.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • 11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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Иран снбо Boeing 737 Алексей Данилов
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