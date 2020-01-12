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Большинство украинских экспертов завтра вернутся из Ирана

Большинство украинских экспертов завтра вернутся из Ирана - Фото
Пробитые иранской ракетой обломки Boeing (Фото: Офис президента/Facebook
12.01.2020, 22:47

Работу над расследованием катастрофы украинского лайнера продолжит группа специалистов

Завтра вернется в Украину большая часть группы экспертов, находящихся в Иране для расследования катастрофы украинского лайнера. Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По словам Данилова, транспортный самолет ИЛ-76 вернется в Украину только после того, как завершатся все процедуры и будут забраны тела всех 11 погибших украинцев. В Иране останется работать группа специалистов, которая может быть усилена в случае необходимости.

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Иран авиакатастрофа Алексей Данилов
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