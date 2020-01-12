Большинство украинских экспертов завтра вернутся из Ирана

Завтра вернется в Украину большая часть группы экспертов, находящихся в Иране для расследования катастрофы украинского лайнера. Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
По словам Данилова, транспортный самолет ИЛ-76 вернется в Украину только после того, как завершатся все процедуры и будут забраны тела всех 11 погибших украинцев. В Иране останется работать группа специалистов, которая может быть усилена в случае необходимости.
- Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. В Иран отправилась группа украинских специалистов из 45 человек для участия в расследовании катастрофы.
- 9 января премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета. С таким же заявлением выступили в Британии и Австралии. В США заявили, что это, вероятно, так.
- В первые дни Иран не признавал, что сбил самолет, и настаивал: крушение - из-за технических неисправностей самолета.
- Вчера в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
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